Ankara'da toplu taşımaya zam
Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine 16 Şubat Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre, tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu. Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise 350 lira.
Ankara'da toplu taşımaya zam geldi.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla; 16 Şubat'tan itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlendi.
Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti 350 lira oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir."
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