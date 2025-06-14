Ankara'da yeni su tarifesi: Çok tüketene yüksek tarife

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki su kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla kademeli su tarifesinde yeniden düzenleme yaptı.



ABB Meclisi haziran ayı beşinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık'ın başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Gündem maddelerinin oylandığı toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğünce uygulanacak kademeli su tarifesinin belirlenmesini içeren Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu tartışıldı.



Raporda, uygulamayla, ASKİ'nin herhangi bir ek gelir elde etme, yeni ekonomik kaynak oluşturma amacının bulunmadığı belirtildi.



Kademeli tarife uygulamasından konut abonelerinin yaklaşık yüzde 78'inin hiç etkilenmeyeceği kaydedilen raporda, amacın, yüksek tüketim gerçekleştirilen konut abonelerinin tasarrufa teşvik edilmesi olduğu kaydedildi.



Ankara'daki barajlara gelen su miktarındaki düşüşten dolayı su kaynaklarının korunmasını sağlamak ve suda tasarruf ilkesini toplumsal bir alışkanlık haline dönüştürmek amacıyla mevcut kademeli tarifenin sınırlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.



AZ TÜKETENE İNDİRİM ÇOK TÜKETENE YÜKSEK TARİFE

Rapora ilişkin konuşan Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Burak Koç, Ankara'da yaşayanlara suyu eşit ve adil şekilde ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu kıtlık döneminde de en uygun şekilde kullanılması için bu tarifede artış yapılması zorunluluğuna gidilmiştir. Kesinlikle normal ailelerin faturalarına yansıma olmayacak. Suyu en çok kullanan ailelere indirim yapacağız. Buradaki tek amacımız insanları bu metreküp aralığında kullanmaya teşvik etmek." dedi.



Koç, barajlardaki doluluk oranının yüzde 80-90 seviyelerine gelmesi durumunda suda indirim yapılması teklifi vereceğini aktararak, "0-10 metreküp aralığında yüzde 10 indirim uygulanacak, 10-15 metreküp aralığında artış ya da eksilme olmayacak. 15-30 metreküp aralığında mevcut tarifenin üç katı, 30 metreküp aralığında da 5 kat artırılmasını, iş yerlerinde 100 metreküpten sonra iki kat olarak uygulanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL YARDIM ALANLAR MUAF

Yeni tarifede sosyal yardım alan konut aboneleri kademeli artıştan etkilenmeyecek. Ayrıca iş yerleri için 100 metreküpten sonrası iki kat tarifeyle ücretlendirilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, uygulamanın zam anlamına geldiğini ve suya erişimi zorlaştıracağını savunarak ABB yönetimini eleştirdi.

ABB Meclisi bir sonraki toplantısını 7 Temmuz’da yapacak.

