Ankara'dan 2023'te 12,3 milyar dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığı'nın firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak oluşturulan ihracat istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye 2023'te 255 milyar 809 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı.



Ankara'nın bu dönemdeki ihracatı, 2022'ye göre yüzde 5,9 artış gösterdi ve 12 milyar 264 milyon 514 bin dolara yükseldi.



Kentin ihracat yaptığı ülkelerin dağılımına bakıldığında 1 milyar 5 milyon 691 bin dolar ile en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülke oldu. Bu ülkeyi 956 milyon 159 bin dolarla Almanya, 856 milyon 452 bin dolarla Çin, 627 milyon 700 bin dolarla Romanya ve 477 milyon 922 bin dolarla Irak takip etti.



Sektör açısından ihracat değerlendirildiğinde başkentin ihracatında 1 milyar 782 milyon 134 bin dolarla "makine ve aksamları" ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 688 milyon 652 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 476 milyon 121 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" ve 1 milyar 79 milyon 904 bin dolarla “madencilik ürünleri" takip etti.

