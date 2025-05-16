Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti
Ankara'nın en meşhur AVM'lerinden olan Cepa'nın kurucusu ve onursal başkanı İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti.
Ankara'nın önemli iş insanlarından İsmet Celebcioğlu vefat etti. Ankara'da bulunan Cepa Alışveriş Merkezi'nin kurucusu ve onursal başkanı olan Celebcioğlu 86 yaşındaydı.
Merhumun cenazesi bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakit Ankara Cebeci Asri Aile mezarlığına defnedilecek.
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