Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti

Ankara'nın önemli iş insanlarından İsmet Celebcioğlu vefat etti. Ankara'da bulunan Cepa Alışveriş Merkezi'nin kurucusu ve onursal başkanı olan Celebcioğlu 86 yaşındaydı.



Merhumun cenazesi bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakit Ankara Cebeci Asri Aile mezarlığına defnedilecek.