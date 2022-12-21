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Anket sonuçları açıklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) için geri sayım başladı. Yılın son toplantısı yarın gerçekleşecek ve aralık ayı faiz kararı belli olacak. Anket sonuçlarına göre, toplantıda politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılması bekleniyor.

Anket sonuçları açıklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

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AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet 'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın, yarın gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti.

Karar metninde, kurulun ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdiği bildirilmişti.

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