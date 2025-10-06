AMD anlaşma yaptı, hisseler yüzde 23'ten fazla yükseldi

Advanced Micro Devices, on milyarlarca dolarlık yeni gelir elde edebileceğini söylediği bir anlaşma kapsamında yapay zeka altyapısını devreye almak için OpenAI ile bir anlaşma imzaladı. AMD'nin hisseleri bu gelişmeyle sıçrama gösterdi.



AMD milyarlarca dolarlık çip satacak. OpenAI, birkaç yıl boyunca 6 gigawatt AMD GPU'ları konuşlandırması için kesin bir anlaşma imzaladıklarını belirtti. AMD, OpenAI'ye 160 milyon hisseye kadar teminat verdi ve bu teminat, hedeflere ulaşıldığında devreye girecek. Bu hedefler, AMD'nin hisse senedi fiyatının değer kazanmaya devam etmesini gerektiriyor ve gelecekteki kullanım noktaları arasında 600 dolarlık bir hisse fiyatına bağlı bir dilim de yer alıyor. AMD hisseleri Cuma günü 164,67 dolardan kapandı.



Anlaşma, yapay zeka girişimi OpenAI'nin daha fazla bilgi işlem kapasitesi oluşturmasıyla birlikte, en son büyük veri merkezi anlaşması olma özelliğini taşıyor. Eylül ayında Nvidia, New York şehrinin en yüksek elektrik talebine eşit, en az 10 gigawatt güç kapasiteli yapay zeka altyapısı ve yeni veri merkezleri inşa etmek için OpenAI'ye 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı.

AMD HİSSELERİ SIÇRADI

AMD hisseleri yüzde 23 artışla 200 doların üzerine çıktı. Nvidia önceki kazanımlarını sildi ve neredeyse hiç değişmedi.



AMD için bu anlaşma, OpenAI ve diğer büyük ölçekli veri merkezi sahiplerinin yapay zeka kapasitesini genişletmek için milyarlarca dolar akıttığı bir ortamda teknolojisini de işin içinde tutuyor. Yonga üreticisi, hızlandırıcı yongalar pazarında Nvidia'nın gerisinde kalmaya devam ediyor. Yapay zeka GPU gelirinin bu yıl 6,55 milyar dolara ulaşması beklenen AMD, OpenAI ile iş birliğinin gelecek yıldan itibaren kazançlı olacağını ve 2027'de ivme kazanacağını öngörüyor. Yöneticiler, bir zaman aralığı belirtmeden, bu anlaşmanın aynı zamanda, bölgedeki gelirini 100 milyar doların üzerine çıkarabilecek teknolojisinin daha fazla benimsenmesi için bir sıçrama tahtası sağlayacağını belirtti.

