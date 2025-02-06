Anne babalar dikkat! Bakanlıktan dört ürün için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik iki giyim eşyası ve iki oyuncak için toplatılma kararı verdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilen ürünlerin kullanımı yasaklanarak, toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığı açısından güvenli olmayan dört ürünü "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden ilan ederek piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Bakanlık, bir adet çocuk giyim ürünü ve iki adet oyuncağın sağlıksız olduğunu tespit etti. İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.
İşte piyasaya arzı durdurulup toplatılmasına karar verilen o ürünler:
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