Anne babalar dikkat! Bakanlıktan dört ürün için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığı açısından güvenli olmayan dört ürünü "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden ilan ederek piyasadan toplatılmasına karar verdi.



Bakanlık, bir adet çocuk giyim ürünü ve iki adet oyuncağın sağlıksız olduğunu tespit etti. İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.



İşte piyasaya arzı durdurulup toplatılmasına karar verilen o ürünler:

