Anne Kart nedir? İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır?

Anne Kart, İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve 48 aydan küçük çocuğu olan annelere toplu taşımada aylık 150 ücretsiz geçiş hakkı sağlayan bir karttır. Annelerin şehir içindeki hareketliliğini kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını artırmak ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla oluşturulan bu kart, 2019 yılından bu yana hizmet vermektedir.



ANNE KART BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Anne Kart başvurusunda bulunabilmek için şu şartları taşımanız gerekmektedir:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



İstanbul’da ikamet etmek.



0-48 aylık (0-4 yaş) çocuk sahibi olmak.



ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İlk kez başvuru yapacak olan anneler, https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden online olarak başvurularını yapabiliyor.



Kayıp ve yenileme işlemlerinin yanı sıra ilk başvuru işlemleri için de nüfus cüzdanı aslı ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafla en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi’ne şahsen gidilerek Anne Kart temin edilebiliyor.



Başvurunun, başvuru sahibinin eş ya da çocukları tarafından yapılması durumunda her iki kişinin de (kart sahibi ve başvuru yapan kişi) kimlik aslını ibraz etmesi gerekiyor.