Anne olan 10 kadından 4'ü işi bırakıyor. Bakanlıktan dikkat çekici analiz

Doğumdan sonraki ilk 6 ayda kadınların iş bırakma oranı yüzde 39,9… Yani yeni anne olan 100 kadından yaklaşık 40'ı çalışma hayatından çıkıyor. Dikkat çeken veri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK ve İŞKUR verileri üzerinden yaptığı analizden ortaya çıkıyor.

Araştırma Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. 2015 ile 2025 yılları arasında doğum yapan 1 milyon 398 bin 17 kadın mercek altına alındı. Buna göre; doğumdan sonra isten ayrılan kadın oranı 36 aylık bir süreçte yüzde 72, 8. 24 ayda kadınların yüzde 68, 1'i işten ayrıldı. 12 ayda da bu oran yüzde 56,5 olarak kayda geçti.

MAAŞ KREŞ VEYA BAKICIYA YETMİYOR

Doğum sonrası işten çıkan kadınların ortalama yaşı 30,73. İşten ayrılanlar için gerekçe düşük ücret ve çocuğunun bakım maliyeti. Yani bu kadınların kazandığı ücret kreş veya bakıcı masraflarını karşılamakta yetersiz kalıyor.

İşten ayrılmak zorunda olan kadınlar eğitimini tamamlamış ve işgücü piyasasında deneyimli olarak tanımlanıyor.

KADIN İSTİHDAMINI KIRGINLAŞTIYOR, İKİNCİ ÇOCUK KARARINI ZORLAŞTIRIYOR

Yapılan analize göre tüm bunlar Türkiye'de kadın istihdamını kırılganlaştırdığı ve ikinci çocuk kararını zorlaştırıyor.