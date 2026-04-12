Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısı 3,1 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , 12 Nisan 2025'te hizmete açılan Antalya Havalimanı 'nın yeni terminal binalarına ilişkin bilgi verdi.

“YILLIK YOLCU KAPASİTESİNİ 35 MİLYONDAN 82 MİLYONA YÜKSELTTİK”

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesislerinin, sivil havacılık sektörünün gelişimi adına önemli adımlardan biri olduğu belirten Bakan Uraloğlu, "Genişleme projesi kapsamında Antalya Havalimanı'mızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanı'mız yeni kapasitesiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonraki ikinci havalimanı oldu." dedi.

"YOLCU SAYISI GEÇEN YILIN İLK ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 5 ARTTI"

Uraloğlu, 2025'in ilk çeyreğinde Antalya Havalimanı'nın 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet verdiğini anımsattı.

Yolcu sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Bakan Uraloğlu, “2026'nın ilk çeyreğinde havalimanımızda hizmet verdiğimiz yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499'a ulaştı.” diye konuştu.