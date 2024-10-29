Antalya-Rize direkt uçuşları başlıyor

Antalya-Rize arasında 8 Kasım'da gerçekleştirilecek direkt uçuşların biletleri satışa sunuldu.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, Antalya Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı arasında kış sezonu boyunca haftada iki gün pazartesi ve cuma uçuş gerçekleştirilecek.



Antalya Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk sefer 8 Kasım Cuma günü 08.30'da, Rize'den Antalya'ya ilk sefer ise aynı gün saat 10.55'te yapılacak.



Karadeniz ve Akdeniz'in turistik, ekonomik ve kültürel zenginliklerinin daha da canlandırılması hedefiyle başlatılan seferlere ilgi gösterildiği öğrenildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Ekim'de hava yolu şirketlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Antalya Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı hattının da yer aldığı 12 yeni iç hat müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştı.