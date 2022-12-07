Antalya'da 2023'te rekor turist bekleniyor

Antalya, turizmde 2023'te rekor hedefliyor.



Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya turizminde 2023 yılı için rekor beklentisi içeren hedefler ortaya koyduklarını söyledi.



Turizm sektörüyle sürekli bir araya gelerek hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Vali Yazıcı, “2023 beklentilerimiz iyi; hem tur firmaları hem otelcilerimiz hem de uçak firmalarıyla yapılan görüşmelerde başta Avrupa'dan erken rezervasyonlar şu anda başladı. Sayın bakanımızın da açıkladığı gibi 2023'te, 2019'u geçeceğimizi değerlendiriyoruz. Biz pik yıl olan 2019'u, 2023'te rahatlıkla geçebileceğimizi değerlendiriyoruz. Şu an onun göstergeleri çalışmaya başladı" diye konuştu.



'ÇOK İYİ BİR 2023 BEKLİYORUZ'



2023 yılına yönelik rezervasyonların başladığını ve iyi gittiğini kaydeden Vali Yazıcı, “Uçak firmaları buna göre kendini ayarlamaya çalışıyor. Tur firmalarına yoğun başvuru var. Otellerimizde keza durum aynı. İnşallah dünyada büyük bir anormallik olmazsa biz çok iyi bir 2023 bekliyoruz. Tur firmaları şimdiden sezon satışlarına başladı. Şimdiden sezonu doldurmaya başladıklarını ifade ediyorlar" dedi.



Alanya, Manavgat ve Kemer'deki otellerin, Belek ve Kundu'daki birçok otel gibi kışı açık geçirmesini arzu ettiklerini de belirten Yazıcı, “Ama bu hemen olacak şey değil. Bu yıl 20 gün uzamış, önümüzdeki yıllarda sağlık ve spor turizmini öncelikliyoruz. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla gayret içerisindeyiz. Aralıktan nisana kadar olan bölümde başta sağlık ve spor turizmi olmak üzere çeşitli aktivitelerle otellerimizin doluluk oranını artırmayı ve kapanan otel sayısını azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu.