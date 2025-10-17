Antalya'da 3 kara yolu projesinin açılışı yarın yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Antalya’da Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları ile Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı–Avlanbeli arasını kapsayan kara yolu projelerinin açılışını yapacak.

Ayrıca Elmalı–Finike yolu kapsamında inşa edilecek Avlanbeli–Finike kesiminin de temelini atacak.

Kepezüstü Kavşağı’nın, Burdur-Antalya, Korkuteli-Antalya, Batı Çevre Yolu, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu ve şehir merkezine giden beş ana aksın kesişim noktasında yer aldığını belirten Uraloğlu, bu kavşağın her gün ortalama 95 bin 500 aracın geçtiği bölgede trafiği büyük ölçüde rahatlattığını ifade etti.



GEÇİŞ SÜRESİ 7 DAKİKAYA İNDİ

Kepezüstü Kavşağı ile hemzemin sistemin kaldırıldığını, trafiğin artık dur-kalk yapmaksızın akış sağladığını aktaran Uraloğlu, “Burdur-Antalya ve Korkuteli-Antalya arasında transit geçiş imkânı tesis ettik. Böylece kavşak geçiş süresi 7 dakikadan 1 dakikaya düştü.” dedi.

Sanayi Kavşağı’nda da benzer bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, burada günlük 58 bin 500 aracın geçtiğini, kavşak geçiş süresinin 4 dakikadan 1 dakikaya indirildiğini söyledi.



YILLIK 1 MİLYAR 709* MİLYON LİRALIK TASARRUF

Her iki kavşakta da hızlı, kesintisiz ve güvenli ulaşımın sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, projelerle zamandan 1 milyar 561 milyon, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 709 milyon lira tasarruf elde edileceğini aktardı.

Ayrıca karbon salımının 638 ton azaltılacağına dikkat çekti.



ELMALI-FİNİKE YOLUNDA 60 KİLOMETRELİK YENİ AKS

Elmalı–Finike yolu çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Cumartesi günü 7 kilometrelik Elmalı Şehir Geçişi ve 22 kilometrelik Elmalı–Avlanbeli kesimini hizmete sunacağız. Ayrıca 31 kilometrelik Avlanbeli–Finike kesiminin temelini atacağız.” dedi.

Tamamlanan ve devam eden projelerin bitirilmesiyle Elmalı–Finike arasında 60 kilometrelik bölünmüş yol aksı oluşturulacak.



564 MİLYON LİRALIK EK TASARRUF HEDEFİ

Elmalı–Avlanbeli arasının tamamlanmasıyla seyahat süresinin 26 dakikadan 18 dakikaya indiğini belirten Uraloğlu, “Bu kesimde yıllık 401 milyon liralık tasarruf ve 5 bin 717 ton karbon azaltımı sağlanacak.” dedi.

Avlanbeli–Finike kesiminin tamamlanmasıyla birlikte ise seyahat süresi 53 dakikadan 37 dakikaya düşecek, 564 milyon liralık yıllık tasarruf ve 8 bin 223 ton karbon azaltımı hedefleniyor.