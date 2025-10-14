Antalya'da 6 evden biri yabancıya satıldı

Türkiye'de yabancıların yaşamak için en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor.



Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken kentte ikamet izniyle yaşayan yabancı nüfusu 1 milyon 79 bine ulaştı.



Son yıllarda özellikle pandemi ve savaş gibi sebeplerle nüfusta artış yaşandı.



Ülkelerini terk eden yabancılar, buradan ev satın almaya başladı.



TÜRKİYE GENELİNDE 200 BİNE YAKIN KONUT YABANCIYA SATILDI



Türkiye genelinde 2021 yılından bu yana 197 bin 929 konut yabancıya satıldı.



Bu yılın eylül ayına kadarki sayı ise 13 bin 77 olarak kayıtlara geçti.



Bunların 4 bin 380'i, turizm merkezi Antalya'daydı. Kentte son 5 yılda her 6 evden birini yabancılar satın almış oldu.



Son dönemde rekor, 2022 yılında kırılmış, satılan 80 bin 459 konuttan 21 bin 860'ını yabancılar almıştı.

