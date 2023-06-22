Antalya’da taksimetre ücretlerine zam

Antalya’da taksimetre ücretlerine ortalama yüzde 25 zam yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün topladı.

Toplantıda ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar ve zam teklifleri ile talepleri görüşüldü. Toplantının sonunda alınan zam kararları açıklandı.

TAKSİMETRE AÇILIŞ 14 TL

Yeni zamla ücretlere ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Taksimetre açılışı 14 TL, kilometre ücreti 18 TL, saat ücreti 72 TL, birim metre (100 metre) 1.80 TL, birim zamanı (1dk) 1.20 TL indi bindi ise 50 TL oldu. Zam kararını değerlendiren Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, “Şu an için zam yeterli. Yakıt fiyatları artmasa biz zam istemeyiz. Diğer giderlerimiz de arttı. Mecbur kaldık. Zam kararı almak çözüm değil. Esnafımızı da düşünüyoruz. 4 Temmuz günü uygulanacak” dedi.