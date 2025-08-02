Antalya'da temmuz ayında domates yıllık miktarda yüzde 47 arttı

Antalya Ticaret Borsası, haziran ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2025 Temmuz ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Temmuz ayında miktar endeksleri, domateste 22, meyvede 73 ve sebzede 24; fiyat endeksleri ise domateste 2058, meyvede 2101 ve sebzede 1631 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı miktar endeksi değişimleri: aylık bazda domateste yüzde 70,35, meyvede yüzde 20,32 ve sebzede yüzde 63,82 azaldı, yıllık bazda ise domateste yüzde 48,58, meyvede yüzde 40,50, sebzede ise yüzde 56,86 arttı. Temmuz ayında yıllık miktar endeksi, domates ve meyvede ortalama üzerinde, sebzede ise rekor düzeyde arttı. Yıllık fiyat endeksleri ise domates, meyve ve sebzede ortalama civarında artış kaydetti.

FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 47,28 ARTTI

Temmuz ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 47,28 artarken, bu artış miktardaki yüzde 48,58 artışa rağmen gerçekleşti. Temmuz ayında meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 16,95 artarken, bu artış miktardaki yüzde 40,50 artışa rağmen gerçekleşti. Temmuz ayında sebze fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 5,38 artarken, bu artış miktardaki yüzde 56,86 artışa rağmen gerçekleşti.

Temmuz ayında, son yedi yılın aylık verileri dikkate alındığında domates ve sebze miktarı rekora yakın azalış, meyve miktarı ise ortalama civarı değişim olarak tabloya yansıdı. Domates, meyve ve sebze fiyat endeksi ise ortalama civarında değişim gösterdi. Temmuz ayında domates işlem miktar endeksi yüzde 70,35 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 39,13 arttı. Son yedi yılın Temmuz ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi ikinci en büyük azalış, son yedi yılın Temmuz ayları dikkate alındığında ise işlem fiyat endeksi dördüncü en büyük artış olarak kaydedildi.

Temmuz ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 63,82 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 29,84 arttı. Son yedi yılın Temmuz ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi üçüncü en büyük azalış, son yedi yılın Temmuz ayları dikkate alındığında ise işlem fiyat endeksi beşinci en büyük artış olarak kaydedildi.

