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Antalya'da tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

Antalya, gelen turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor. Ocak ayından bugüne kadar 7 milyonun üzerinde turist ağırlayan kente dün dış hatlardan 99 bin 149 yolcunun gelmesi ile yeni bir rekor daha kırıldı.

Antalya'da tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

'da tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.

sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçmişti.

Şehir dün bir kez daha günlük gelen yolcu sayısında rekor kırdı. Antalya Havalimanı'ndan 98 bin 148, Gazipaşa Havalimanı'ndan bin 1 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 99 bin 149 oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bu yıl, Antalya’mız için rekorlar yılı oluyor” dedi.

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