Antalya'da tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.



Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçmişti.



Şehir dün bir kez daha günlük gelen yolcu sayısında rekor kırdı. Antalya Havalimanı'ndan 98 bin 148, Gazipaşa Havalimanı'ndan bin 1 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 99 bin 149 oldu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bu yıl, Antalya’mız için rekorlar yılı oluyor” dedi.

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