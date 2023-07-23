Antalya'da tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.
Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçmişti.
Şehir dün bir kez daha günlük gelen yolcu sayısında rekor kırdı. Antalya Havalimanı'ndan 98 bin 148, Gazipaşa Havalimanı'ndan bin 1 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 99 bin 149 oldu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bu yıl, Antalya’mız için rekorlar yılı oluyor” dedi.
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