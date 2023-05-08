Antalya'ya hava yolu ile rekor turist geldi

Antalya, 2023 turizm sezonuna hızlı giriş yaptı.



Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 1 Ocak–7 Mayıs tarihleri arasında kenti, hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı 2 milyon 110 bin 800 oldu. Bu sayı, turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı oldu.



Antalya'da 2023'ün turizm verileri, 2021 ve 2022 yıllarının 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yolu ile ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı.



Antalya'yı 2022 yılının 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yolu ile 1 milyon 456 bin 652 kişi ziyaret etti; yüzde 45 artış oldu.



Turizmde 'rekorlar yılı' olarak kabul edilen 2019'a bakıldığında ise 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yolu ile 1 milyon 910 bin 675 kişi kenti ziyaret etti.



2023 yılı 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı, 2019'a göre yüzde 10 artış gösterdi.