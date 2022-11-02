Antalya'yı ekim ayında 1,7 milyon turist ziyaret etti

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Antalya'da turizm verilerindeki artış, ekim ayında da devam etti. Kentte tüm zamanların en iyi ekim ayı rekoru kırıldı.



Sektör temsilcileri, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle kayıp yaşanabileceğini değerlendiriyordu. Ancak sezonun son bölümü beklenenden daha hareketli geçti.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim-31 Ekim arasında kenti ziyaret eden turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 7 artış göstererek 1 milyon 716 bin turist ile rekor kırıldı.



GEÇEN YILAN GÖRE YÜZDE 48 ARTI



2022 yılının verileri, 10 aylık periyot değerlendirildiğinde de önemli bir artış gerçekleşti.



Bu yıl kenti ziyaret edenlerin sayısı, 2020 ve 2021 yıllarının 10 aylık dönemindeki turist sayısının toplamını geride bıraktı. 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında kente gelen turist sayısı, 2021 yılına göre yüzde 48 artış göstererek, 12 milyon 743 bin 295 oldu.



EN FAZLA TURİST RUSYA'DAN GELDİ



Antalya'yı ziyaret eden turistler arasında Ruslar ilk sırada yer aldı.

Kente 10 ayda Rusya'dan 2 milyon 826 bin 314 turist geldi. Rusya'yı 2 milyon 670 bin turistle Almanya, 1 milyon 88 bin turistle İngiltere takip etti.

