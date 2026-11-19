Anthropic hisseleri satışta. Tüm zamanların en en büyük halka arzı
19.11.2026 06:42
980 milyon adet hissesini 83 dolardan satışa sunan Anthropic, toplam 83,3 milyar dolarla SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı.
Yapay zeka devi Anthropic , halka arzını hisse başına 83 dolardan fiyatlandırdı.
Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi, halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan 980 milyon adet hissenin satışa sunulduğu açıkladı.
Halka arzın toplam büyüklüğü 81,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, Anthropic, SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı. Haziran ayında borsaya açılan SpaceX, halka arzında ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar kaynak toplamıştı.
Hisselerin yaklaşık 956,4 milyon adedini Anthropic, 23,6 milyon adedini ise belirli mevcut hissedarlar satışa sundu. Anthropic'in hissedarların satışlarından herhangi bir gelir elde etmeyeceği kaydedildi.
1,4 TRİLYON DOLAR HEDEFİ
Anthropic, şirketin toplam değerini 1,4 trilyon dolara kadar çıkarmayı hedefliyor.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, 2027 yılında halka açılmayı planlayan rakip şirket OpenAI'ın özel piyasadaki değeri 1,025 trilyon dolar seviyesinde yer alıyor.
Anthropic'in açıklamasında, şirketin hisselerinin 19 Kasım itibarıyla Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 20 Kasım'da tamamlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.
Ayrıca şirketin aracı kurumlara 147 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük opsiyon tanıdığı ifade edildi. Şirket, haziran ayında halka arz süreci için hazırladığı taslak belge ile SEC'e gizli olarak başvuruda bulunmuştu. Şirket, 26 Ekim'de de hisselerini halka arz etmek amacıyla SEC'e kayıt beyanı sunmuştu.