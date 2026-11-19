Yapay zeka devi Anthropic , halka arzını hisse başına 83 dolardan fiyatlandırdı.

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi, halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan 980 milyon adet hissenin satışa sunulduğu açıkladı.

Halka arzın toplam büyüklüğü 81,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, Anthropic, SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı. Haziran ayında borsaya açılan SpaceX, halka arzında ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar kaynak toplamıştı.

Hisselerin yaklaşık 956,4 milyon adedini Anthropic, 23,6 milyon adedini ise belirli mevcut hissedarlar satışa sundu. Anthropic'in hissedarların satışlarından herhangi bir gelir elde etmeyeceği kaydedildi.