Anthropic'ten halka arz için gizli başvuru

Şirketten yapılan açıklamada, halka arz planı çerçevesinde "S-1 Formu" olarak adlandırılan taslak kayıt beyanının SEC'e gizli olarak iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu, SEC inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından halka açılma seçeneğini bize sunuyor. Önerilen halka arz, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olacak." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, halka arz kapsamında satışa sunulacak hisse sayısı ve fiyat aralığının henüz belirlenmediği aktarıldı.

ABD 'deki düzenleyici çerçeveye göre bu tür gizli başvurular, şirketlerin halka arz öncesinde kayıt sürecine ilişkin belgeleri kamuya açıklamadan SEC ile ön inceleme ve değerlendirme sürecinden geçmesine imkan tanıyor.

CHATGPT'NİN YARATICISINI GERİDE BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Anthropic, yeni yatırım turunda 65 milyar dolar kaynak sağladığını ve şirket değerinin 965 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.

Claude adlı yapay zeka modelinin geliştiricisi olan şirket, böylece ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ın önüne geçti. OpenAI'ın değeri mart ayında 852 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su olan Dario Amodei dahil olmak üzere birçok eski OpenAI çalışanı tarafından kurulan Anthropic, özellikle yazılım geliştirme alanındaki yetenekleri ve gelişmiş yapay zeka modelleriyle öne çıkıyor.

Anthropic'in yükselişinde, bireysel kullanıcılar yerine şirketlere ve kurumsal müşterilere yönelik üretken yapay zeka çözümlerine odaklanmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Şirketin Mali İşler Direktörü Krishna Rao, yeni yatırımın artan talebi karşılamaya, araştırma çalışmalarını sürdürmeye ve Claude'u daha fazla iş alanında kullanıma sunmaya yardımcı olacağını söyledi. Anthropic'in yaklaşık 1 trilyon dolarlık değerlemesi, onu dünyanın en değerli özel teknoloji şirketlerinden biri haline getiriyor.

Öte yandan, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile yapay zeka girişimi xAI'ın birleşmesinin ardından şirketin yaklaşık 1,75 trilyon dolar değerlemeyle halka arz edilmesi de gündemde bulunuyor.