Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'ten yapılan açıklamada, aracı kurumların 147 milyon ek hisse satın alma opsiyonunu tam olarak kullandığı bildirildi.

Böylelikle hisse başına 83 dolar olan halka arz fiyatından toplam 1 milyar 127 milyon adet A Sınıfı adi hisse senedinin ilk halka arzının tamamlandığı belirtilen açıklamada, bunun yaklaşık 1,1 milyar adedinin Anthropic tarafından ve yaklaşık 23,6 milyon adedinin belirli mevcut hissedarlar tarafından satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, aracılık indirimleri, komisyonlar ve diğer halka arz giderleri düşülmeden önce halka arzdan elde edilen toplam brüt gelirin yaklaşık 93,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Brüt gelirin yaklaşık 91,6 milyar dolarının Anthropic tarafından elde edildiği belirtilen açıklamada, şirketin mevcut hissedarlar tarafından yapılan satışlardan gelir sağlamadığı vurgulandı.

26 MİLYAR DOLARLIK ÖZEL HİSSE SATIŞI YAPILDI

Açıklamada, halka arzın yanı sıra yaklaşık 313,3 milyon adet N Sınıfı adi hissenin Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft, Nvidia ve TSMC Partners'a hisse başına 83 dolardan eşzamanlı olarak özel satış yoluyla satıldığı aktarıldı.

Bu satıştan yaklaşık 26 milyar dolar gelir elde edildiği bildirilen açıklamada, "Mevcut hissedarlar tarafından satılan hisseler de dahil olmak üzere ilk halka arz ve eş zamanlı özel satıştan elde edilen toplam brüt gelir, aracılık indirimleri, komisyonlar ve diğer halka arz giderleri düşülmeden önce yaklaşık 119,5 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadesine yer verildi.

BORSADAKİ İLK GÜNÜNDE YÜZDE 17,1 DEĞER KAZANMIŞTI

Anthropic'in A Sınıfı adi hisse senetleri, dün Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlamıştı.

Şirketin hisseleri, yüzde 34,3 primle 111,50 dolardan açılış yapmış, işlem gününü 97,17 dolar fiyatla tamamlamıştı.

Böylelikle Anthropic'in hisseleri, Nasdaq'taki ilk işlem gününde yüzde 17,1 yükselmişti.