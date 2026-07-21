Anthropic'ten tarihi anlaşma, şimdiye kadarki en büyük telif hakkı tazminatını ödeyecek

San Francisco'daki bir federal yargıç, Pazartesi günü, yapay zeka şirketi Anthropic'in, yapay zeka sohbet robotu Claude'u eğitmek için kitaplarını kötüye kullandığı iddiasıyla bir grup yazar tarafından açılan toplu dava sonucunda vardığı tarihi 1,5 milyar dolarlık uzlaşmayı onayladı.

ABD Bölge Yargıcı Araceli Martinez-Olguin, ABD'nin telif hakkı davaları arasında bilinen en büyük uzlaşma olan bu anlaşmayı, çok küçük çaplı olduğu yönündeki argümanları reddederek nihai olarak onayladı.

Bu dava, yazarlar ve haber kuruluşları da dahil olmak üzere telif hakkı sahipleri tarafından teknoloji şirketlerine karşı büyük dil modellerinin eğitimiyle ilgili olarak açılan düzinelerce davadan biri ve şimdiye kadar uzlaşmayla sonuçlanan ilk büyük ABD davası.

Emekli Yargıç William Alsup, anlaşmayı ilk olarak geçen Eylül ayında onaylamıştı.

Anthropic'in genel hukuk müşaviri yardımcısı Aparna Sridhar yaptığı açıklamada, "2025 yılında, mahkemenin yapay zekayı kitaplar aracılığıyla eğitmenin telif hakkı yasası kapsamında adil kullanım olduğuna dair tarihi kararı sonrasında bu anlaşmaya vardık; bu yasa bugün de geçerliliğini koruyor" dedi.

Sridhar,"Anlaşma kapsamındaki yazar ve yayıncıların yüzde 91'inden fazlasının ödeme paylarını talep etmesinden memnuniyet duyuyoruz ve bu konuyu sonuçlandırmayı dört gözle bekliyoruz."diye belirtti.

Yazarların baş avukatı Justin Nelson, bunu "tarihi bir uzlaşma" olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladı.

Nelson yaptığı açıklamada, "Bu, tarihteki bilinen en büyük telif hakkı tazminatı. Anlaşma kapsamındaki yazarlara yapılacak ödemeleri mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

YAPAY ZEKAYI EĞİTMEK İÇİN MİLYONLARCA KORSAN KİTAP DEPOLANDI

Yazarlar, Amazon ve Alphabet tarafından desteklenen Anthropic'in, Claude'a insan komutlarına yanıt vermeyi öğretmek için kitaplarının korsan versiyonlarını izinsiz kullandığı iddialarından dolayı 2024 yılında yapay zeka şirketine dava açmıştı.

Alsup, geçen Haziran ayında Anthropic'in Claude'u eğitmek için yazarların eserlerinden adil bir şekilde yararlandığına karar verdi, ancak şirketin 7 milyondan fazla korsan kitabı yapay zeka eğitimi için kullanılmaya gerek görülmeyen bir "merkezi kütüphaneye" kaydederek haklarını ihlal ettiğini tespit etti.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Anthropic şirketinin iddia edilen korsanlık nedeniyle ne kadar telif ödemesi gerektiğini belirlemek üzere potansiyel tazminat miktarının yüz milyarlarca dolara ulaşabileceği öngörülen bir davanın başlaması planlanmıştı.

Anlaşma, bazı yazarların itirazlarına yol açtı; bu yazarlar anlaşmanın yeterince kapsayıcı olmadığını, davacı avukatlarına aşırı tazminat ödendiğini veya bazı telif hakkı sahiplerinin haksız yere dışlandığını savundu.

Yargıç Martinez-Olguin, Pazartesi günü verdiği kararda bu itirazları reddetti. Yargıç, uzlaşmanın büyüklüğüne ilişkin şikayetlerin, bir davanın genel risk ve getirilerinin gerçekçi bir değerlendirmesine dayanmadığını belirterek avukatlara talep ettikleri 187,5 milyon doların 101 milyon dolarından fazlasının ücret olarak ödenmesine karar verdi.

Bunun üzerine uzlaşmadan vazgeçen bazı yazarların ve yayıncıların, Anthropic aleyhine açtıkları ayrı davalar ise halen devam etmekte.