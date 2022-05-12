Apple "en değerli şirket" unvanını kaptırdı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, neredeyse 2 yıldır zirvede olan Apple'ı geride bıraktı.



Apple hisseleri, çarşamba günü New York'ta yüzde 5'ten fazla düştü ve işlem gününü 2,37 trilyon dolar borsa değerlemesi ile kapattı.



Böylelikle, dünyanın en değerli şirketi unvanı, 2,42 trilyon dolarlık değeriyle petrol ve gaz üreticisi Aramco'ya geçti.



BBC'deki habere göre yatırımcılar, daha az riskli gördükleri varlıklara geçerken teknoloji şirketlerindeki hisselerini satıyor.