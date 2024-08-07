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Apple için 20 milyar dolarlık risk

ABD'de bir mahkeme Google'a yönelik antitröst kararı verdi. Bu kararın Apple için 20 milyar dolarlık risk oluşturabileceği belirtildi.

Apple için 20 milyar dolarlık risk
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ABD'de bir yargıcın, 'ın internet araması ve arama reklamcılığı alanlarındaki hakimiyetini güçlendirmek için yasaları ihlal ettiğine ve yasadışı bir tekel olduğuna karar vermesinin ardından, 'ın Gooogle ile yaptığı kazançlı anlaşma tehdit altında olabilir.

Wall Street analistlerine göre, Google'ın antitröst cezalarından kaçınmasının olası çözümü, Google'ın cihazlarında varsayılan uygulama olmasına yönelik anlaşmayı feshetmek olabilir.

Morgan Stanley analistlerine göre Google, bu ayrıcalık için Apple'a yılda 20 milyar dolar ya da Safari tarayıcısı üzerinden yapılan arama reklamlarından elde ettiği gelirin yaklaşık yüzde 36'sını ödüyor.

Analistler, anlaşmanın bozulması halinde Apple'ın kârının yüzde 4-6 oranında azalacağını tahmin ediyor.

Mayıs ayında medyada yer alan ve antitröst davasında ABD Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir belgeye atıfta bulunan haberlere göre, anlaşma en az Eylül 2026'ya kadar geçerli ve Apple'ın anlaşmayı tek taraflı olarak iki yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

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