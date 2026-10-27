Apple iPhone Duo'ları değiştirecek

Apple , satışa çıkışından günler sonra ekran sorunu görülen iPhone Duo modellerini değiştireceğini açıkladı. Şirket, sorunun cihazların "küçük bir bölümündeki" iç ekranda görüldüğünü belirtti.

Apple, ekranlarında sorun oluşan iPhone Duo modelleri için değişim programı uygulayacağını duyurdu.

Şirketin ilk katlanabilir telefonu olan ve 2 bin 668 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan iPhone Duo'nun ekranlarında görülen problemler sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğraflarda cihaz ekranlarında çizgiler oluştuğu görüldü. Bazı kullanıcılar ise ekranın orta katlama çizgisi boyunca çatlaklar meydana geldiğini bildirdi.

Apple, "az sayıda cihazın iç ekranını etkileyen bir sorunun" farkında olduğunu açıkladı. Şirket, sorundan etkilenen kullanıcıların değişim için Apple ile iletişime geçmesini istedi.

Bazı kullanıcılar ayrıca cihazı açarken çıtırtı veya ezilme sesine benzer bir ses duyduklarını belirtti.

iPhone Duo'nun lansmanı geçen hafta dünya genelindeki Apple mağazalarında yoğun ilgi görmüş ve mağazaların önünde kuyruklar oluşmuştu.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olan Duo, şirketin cihaz serisine yeniden ivme kazandırma ve rakip üreticilerin katlanabilir telefonlarıyla rekabet etme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.