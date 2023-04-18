Apple, kart müşterilerine tasarruf mevduatı hesabı sundu

Şirketten yapılan açıklamada, sunulan yeni hizmet kapsamında müşterilerin yüzde 4,15 faiz getirisi elde edebileceği belirtildi.



Kullanıcıların minimum para yatırma ve ödeme gereksinimi olmadan tasarruf mevduatı hesaplarını doğrudan Apple Cüzdan uygulamasında kolayca kurabileceği ve yönetebileceği kaydedilen açıklamada, uygulama üzerinden hesap bakiyelerini ve kazanılan faizleri kolayca takip edebileceği de bildirildi.



Açıklamada, kullanıcıların istedikleri zaman, herhangi bir ücret ödemeden, bağlı bir banka hesabına veya Apple Cash kartına aktararak para çekebileceği belirtildi.

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