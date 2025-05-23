Apple Music abonelik ücretine zam geldi!

Türkiye'de Apple Music'in abonelik ücretlerine zam geldi.

Apple Music abonelik ücretine zam geldi!

Music Türkiye abonelik fiyatlarına yaptı.

Milyonlarca şarkının yer aldığı Apple Music isimli dijital müzik hizmetine zam geldi. Bununla birlikte Öğrenci, Bireysel ve Aile abonelik planlarının ücreti arttı. Öğrenci abonelik ücreti aylık 32,99 TL, Bireysel abonelik ücreti aylık 59,99 TL, Aile abonelik ücreti ise aylık 99,99 TL'ye yükseldi.

Apple Music abonelik ücretine zam geldi! - 1
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