Apple Music abonelik ücretine zam geldi!

Apple Music Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı.



Milyonlarca şarkının yer aldığı Apple Music isimli dijital müzik hizmetine zam geldi. Bununla birlikte Öğrenci, Bireysel ve Aile abonelik planlarının ücreti arttı. Öğrenci abonelik ücreti aylık 32,99 TL, Bireysel abonelik ücreti aylık 59,99 TL, Aile abonelik ücreti ise aylık 99,99 TL'ye yükseldi.