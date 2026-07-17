Apple, Nvidia’yı geçti: Yeniden dünyanın en değerli şirketi

Apple ’ın piyasa değeri, hisselerindeki yatay seyrin ardından 4,88 trilyon dolara ulaşırken, hisseleri yüzde 3,5 gerileyen Nvidia ’nın piyasa değeri yaklaşık 4,86 trilyon dolarda kaldı.

Bu değişim, yatırımcıların yaklaşık bir yıldır zirvede bulunan Nvidia gibi yapay zeka patlamasının en belirgin kazananlarının ötesine yönelmeye başladığına işaret etti. Apple, geçen yılın nisan ayından bu yana ilk kez dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı.

BRI Wealth Management Yatırım Direktörü Toni Meadows, Apple’ın yapay zeka yarışında uzun süre geride kalmış bir şirket olarak görüldüğünü belirterek, yatırımcı algısının değiştiğini söyledi.

Meadows, “Apple, yapay zeka modelleri geliştirmek için yüksek harcamalar yapmadığı için yarışın gerisinde görülüyordu. Ancak şimdi piyasanın yaklaşımı değişti.” dedi.

Apple’ın yoğun sermaye harcamalarına Nvidia kadar bağımlı olmadığını vurgulayan Meadows, şirketin yapay zekadan hizmetler, kullanıcı ekosistemi ve yeni cihaz satışları üzerinden gelir elde etme açısından daha güçlü bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Apple’ın yeniden zirveye çıkması, şirketin yapay zeka sektörünün öncüleri arasındaki yerini güçlendirme çabalarının sonucu olarak değerlendiriliyor. Gelişmenin, Üst Yönetici Tim Cook’un görevdeki son aylarının nasıl hatırlanacağını da etkileyebileceği belirtiliyor.

Cook’un eylül ayında görevini donanım alanındaki deneyimiyle bilinen John Ternus’a devretmeye hazırlandığı bildirildi.

Apple, geçen ay uzun süredir ertelenen Siri güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirket, yenilenen dijital asistanın yapay zeka yarışında büyük teknoloji şirketleri ve yeni nesil girişimlerle arasındaki farkı kapatmasını hedefliyor.

Bazı analistler, Apple’ın her iPhone’da bulunan kişisel veriler sayesinde büyük bir yapay zeka potansiyeline sahip olduğunu savunuyor. Bu verilerin Siri’nin yanıtlarını daha işlevsel hale getirebileceği ve dijital asistanın kapasitesini artırabileceği belirtiliyor.

Buna karşın söz konusu verilerin gizlilik gerekçesiyle işletim sistemleri içinde kapalı tutulması, Apple’ın önündeki en önemli sorunlardan biri olarak gösteriliyor. Şirketin, kullanıcı gizliliğini korurken bu verilerin ekonomik değerini nasıl kullanacağı belirsizliğini koruyor.

NVİDİA ZİRVEYİ YENİDEN ALABİLİR

Nvidia, geçen yıl ekim ayında piyasa değeri 5 trilyon doları aşan dünyadaki ilk şirket olmuştu. Bu eşik, şirketi rakiplerinin uzun süre ulaşamadığı bir seviyeye taşımıştı.

Apple’ın Nvidia’yı geçmesi, şirketler arasındaki sıralamanın kalıcı olarak değiştiği anlamına gelmiyor. Nvidia, yapay zeka yatırımlarından en fazla faydalanan şirketlerden biri olmayı sürdürüyor. Şirketin grafik işlemcileri, üretken yapay zeka sistemlerinin önemli bölümüne güç sağlıyor.

Yatırımcı eğiliminin yeniden değişmesi halinde Nvidia’nın dünyanın en değerli şirketi unvanını geri alabileceği değerlendiriliyor.

Apple da artan maliyetleri dengelemek için fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle kırılgan bir konumda bulunuyor. Fiyat artışlarının tüketici talebini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Segal Marco Advisors Araştırma Başkan Yardımcısı Benjamin Hall, Apple ile Nvidia arasındaki sıralama değişikliğinin büyük bir stratejik ayrışma anlamına gelmediğini söyledi.

Hall, “Nvidia’nın bundan sonraki süreçte yaşanacak gelişmelerin önemli aktörlerinden biri olmaya devam edeceğini düşünüyorum.” dedi.

YAPAY ZEKA İLGİSİ FARKLI ÇİP ŞİRKETLERİNE YAYILDI

Yapay zeka yatırımlarına yönelik ilgi, yarı iletken sektörünün diğer alanlarına da yayılmış durumda. Bu yılın en büyük kazananları arasında Micron gibi bellek çipi üreticileri yer aldı.

Micron’un piyasa değeri, yapay zeka altyapısında bellek çiplerinin önemine yönelik yatırımcı ilgisinin artmasıyla mayıs ayında 1 trilyon doları aştı.

Güney Koreli SK Hynix’in de bu ayın başında Nasdaq’ta işlem görmeye başlaması, yatırımcı ilgisi için rekabet eden şirketlerin sayısını artırdı.

Hall, yeni şirketlerin piyasaya girmesiyle yatırımcı ilgisinin yalnızca “Muhteşem Yedili” olarak anılan büyük teknoloji şirketlerinde yoğunlaşmak yerine daha geniş bir şirket grubuna yayılabileceğini belirtti.

Bununla birlikte çip şirketlerindeki güçlü yükseliş, temmuz ayında yatırımcıların yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğini sorgulamaya başlamasıyla sekteye uğradı.

Philadelphia Yarı İletken Endeksi, tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 19 geriledi. Buna rağmen endeks, yılbaşından bu yana Nvidia hisselerinden daha iyi performans göstermeyi sürdürdü.