Apple ve Google'a Teksas valisi engeli

Teksas Valisi Greg Abbott, Apple ve Google'ın uygulama mağazalarında kullanıcıların yaşını doğrulamasını zorunlu kılan bir çevrimiçi çocuk güvenliği yasasını onayladı. Bu hamle, ABD'nin en kalabalık ikinci eyaletinde teknoloji devlerini zor durumda bırakıyor.



Yeni yasaya göre, reşit olmayan kullanıcılar uygulama indirmeden veya uygulama içi satın alma yapmadan önce ebeveyn onayı almak zorunda kalacak. Yasa, Apple ve Google tarafından tepkiyle karşılandı.



Apple sözcüsü yaptığı açıklamada, "Çocukların güvenliğini sağlamak için milyonlarca kişinin kişisel bilgilerini paylaşmasını gerektirmeyen daha iyi çözümler olduğuna inanıyoruz" dedi.

