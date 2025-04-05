Apple'a vergi darbesi: iPhone'a zam gelecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifeleri ülke dışında üretim yapan şirketlere darbe vurdu. Dengeleri alt üst eden gümrük vergilerinden en çok etkilenen şirketlerden biri de Apple oldu.



Analistler, gümrük vergilerinden doğan maliyetin ürünlere yansıması halinde iPhone fiyatının yüzde 30 ile 40 artabileceğini belirtti. Apple'ın maliyetleri müşterilere yansıtıp yansıtmayacağı henüz bilinmiyor.

300 MİLYAR DOLAR ERİDİ



Şirket, iPhone üretiminin büyük bölümünü Çin'de yapıyor. Trump, Çin'e gümrük vergisi yüzde 34 ek gümrük vergisi getirdi. Çin de aynı oranda ABD ürünlerine vergi uygulayacağını duyurdu.

Apple, hisseleri geçen hafta yüzde 13 düşüşle 188,4 dolara geriledi. Teknoloji devinin piyasa değeri, tarifelerin açıklanmasının ardından 300 milyar dolar eridi.



İPHONE FİYATI KAÇ DOLAR OLACAK?



Yılda 220 milyondan fazla iPhone satışı yapan şirketin en büyük pazarları arasında ABD, Çin ve Avrupa bulunuyor.



ABD'de iPhone 16'nın başlangıç fiyatı 799 dolardan satılıyor. Uzmanlar, Apple'ın maliyetleri yansıtması halinde ürün fiyatının bin 142 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.



iPhone 16 Pro Max fiyatının bin 599 dolardan 2 bin 300 dolara yükselebileceği belirtildi.



599 dolara satılan iPhone E modelinin fiyatının ise dolardan 856 dolara yükselebileceği tahmin edildi.

40 MİLYAR DOLARLIK MALİYET



Apple'a herhangi bir muafiyet sağlanıp sağlanmayacağı da merak ediliyor. Uzmanlar, Trump yönetiminin sert tutumu nedeniyle önceki yıllardaki gibi bir muafiyetin sağlanması ihtimalini düşük görüyor.



Gümrük vergilerinin Apple’a maliyetinin 40 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor.



TÜRKİYE'DE FİYATLAR ARTAR MI?



Apple, geçen hafta Türkiye'deki iPhone ve birçok ürününün fiyatına zam yapmıştı.

Fiyat artışları ile birlikte en ucuz iPhone modelinin fiyatı 49 bin 999 lira, en pahalı modelin fiyatı ise 109 bin 999 liraya yükselmişti.



Trump'ın tarife açıklamasının ardından Türkiye'de Apple ürünlerine zam gelip gelmeyeceği de henüz bilinmiyor.

Ancak ABD'deki olası fiyat hareketleri şirketin tüm dünyadaki ürünlerini doğrudan etkiliyor.