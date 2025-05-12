Apple'dan zam planı: Yeni seri ile artış bekleniyor

Apple, sonbaharda tanıtılması beklenen yeni iPhone serisiyle birlikte fiyat artışına gitmeyi planlıyor. Şirketin, bu zammı ABD’nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı gümrük tarifeleriyle doğrudan ilişkilendirmeden hayata geçirmeyi hedeflediği bildirildi.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Apple’ın değerlendirdiği fiyat artışları, yeni iPhone modellerinde sunulacak gelişmiş özellikler ve ultra ince tasarımlarla birlikte gelecek.

Ancak kaynaklar, Çin tarifelerinin getirdiği ek maliyetin yalnızca tedarik zincirinden yapılacak tasarruflarla karşılanamayacağını belirtiyor. Bu durumda fiyat artışı olmadan Apple’ın kâr marjlarının olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Şirket yöneticilerinin, zamların doğrudan tarifelere bağlanmasından kaçınmak istemesinin nedeni ise siyasi tepkiler. Hatırlanacağı üzere, nisan ayında Amazon’un benzer bir uygulamayla tarifeleri müşterilere yansıtacağı yönündeki haberler, Beyaz Saray’dan sert tepki almıştı.