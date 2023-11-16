AR-GE'ye geçen yıl yaklaşık 198,7 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması, 2022 yılında bir önceki yıla göre 96 milyar 932 milyon TL artarak 198 milyar 670 milyon TL'ye yükseldi. Ar-Ge harcamasının, 2022 yılında 15 trilyon 11 milyar 776 milyon TL olan gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı yüzde 1,32 oldu.



EN YÜKSEK PAY PERSONEL HARCAMALARI



Ar-Ge harcamalarında, mali ve mali olmayan şirketler yüzde 61,4 ile en büyük paya sahip olurken, bunu yüzde 33,8 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 4,8 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 47,3 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.



YÜZDE 50,2'Sİ ŞİRKETLER TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ



2022 yılında Ar-Ge harcamalarının yüzde 50,2'si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının yüzde 32,8'ini, yükseköğretim yüzde 15,7'sini, yurt dışı kaynaklar yüzde 1,3'ünü ve diğer yurt içi kaynaklar yüzde 0,02'sini finanse etti.



AR-GE PERSONELİNİN YÜZDDE 37,3'Ü LİSANS MEZUNU



Ar-Ge personelinin yüzde 37,3'ü lisans eğitim düzeyine sahip. Bunu sırasıyla yüzde 29,7 ile doktora veya eşdeğeri, yüzde 23,7 ile yüksek lisans, yüzde 4,8 ile meslek yüksekokulu ve yüzde 4,6 ile lise ve altı kategorileri takip etti.

2022 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 30,2'sini gerçekleştiren TR10 (İstanbul) iken, bunu yüzde 29,7 ile TR51 (Ankara) ve yüzde 8,4 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti. Toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 30,8'i TR10 (İstanbul), yüzde 20,1'i TR51 (Ankara) ve yüzde 7,7'si TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde istihdam edildi.