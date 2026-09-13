255 bin liraya ulaşan iPhone fiyatları bankalara müşterilerine yönelik uzun vadeli kiralama önerisi sunma fırsatı yarattı.

Türkiye ’nin de aralarında bulunduğu 65’ten fazla ülkede ön siparişler 12 Eylül’de başladı. Telefonlar 18 Eylül’de satışa çıkacak.

FİYATLARI 255 BİN LİRAYA YAKIN

iPhone Pro için Türkiye'de, başlangıç fiyatları 256 GB 137 bin 999 TL, 512 GB için 154 bin 999 TL, 1 TB için 188 bin 999 TL, 2 TB için ise 243 bin 999 TL olarak açıklandı.

Phone 18 Pro Max 256 GB 149 bin 999, 512 GB 166 bin 999, 1 TB 200 bin 999, 2 TB ise 255 bin 999 TL'den satışa sunuldu.

Bazı bankalar 12 ve 24 ay vadeli iPhone kiralama paketleri hazırladı. 24 ay vadeli seçenekte kira 7 bin lira civarında. Her bir model için ayrı ayrı ödeme tablosu çıkartılıyor ve örneğin iPhone Pro Max 256 GB nin fiyatı şu an 149 bin 999 TL. 24 ay kiralandığında bankaya aylık 7 bin 150 lira ödenecek ve toplam ödeme 171 bin 600 olacak. Bankalar mobil uygulamaları üzerinden kiralama seçeneklerini müşterilerine sundu.

Kiralama şartlarına göre, müşteri istediği modeli seçecek ve kira sözleşmesine onay verecek. Banka müşterinin kredi puanına göre, sözleşmeyi onaylarsa, telefon müşteriye teslim edilecek.

İŞTE AYLIK ÖDEMELER

Bir bankanın kiralama seçeneklerine göre, 256 GB iPhone Pro Max için seçenekler şöyle;

24 aylık sabit ödeme 7 bin 150 lira, 22 bin 612 lira ilk ödemeyle 23 ay 6 bin 110 lira, 37 bin 687 liralık ilk ödemeyle 23 ay 5 bin lira, 52 bin 762 liralık ilk ödemeyle ise 23 ay boyunca 4 bin lira ödenecek.

Bankalar, kiralamak isteyenlere 124 bin liralık tek ödemeyle 24 ay telefonu kiralamayı da öneriyor. Bu durumda da telefon süre bitiminde banka iade edilecek.

iPhone'un 2 TB'lik en üst modelinde, 24 ay vadelide aylık kira 13 bin lira civarında.

TELEFON KİRA BİTİMİNDE İADE EDİLECEK

İşlem kiralama olduğu için, telefon süre bitiminde veriler silinerek bankaya geri verilecek. Bankalar kiralama döneminde 4 kez onarım hakkı tanıyor.