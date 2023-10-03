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Arabuluculuk uygulamasının 1 aylık bilançosu: Anlaşmazlık 5 toplantıda çözülüyor

Gayrimenkulde arabuluculuk uygulamasının 1 aylık bilançosu ortaya çıktı. 25 bin başvuru yapıldı. Arabuluculuk süreci sonuçlanan 3 bin 585 dosyanın yarısından fazlasında anlaşmaya varıldı. Tarafların ortalama 5 toplantıda anlaşabildiği belirtiliyor. Anlaşamayanların dosyası ise mahkemeye taşınıyor.

Arabuluculuk uygulamasının 1 aylık bilançosu: Anlaşmazlık 5 toplantıda çözülüyor

anlaşmazlıklarınada arabuluculuk zorunluluğu 1 ay önce yürürlüğe girdi.

Taraflar artık dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunda.

Son rakamları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Arabulucuya yaklaşık 25 bin başvuru yapıldı. 3 bin 585'i sonuçlandı, bin 903'ünde anlaşma çıktı. Bin 682'si ise anlaşma sağlayamadı.

Arabulucuya gidip de anlaşma sağlayamayanların görüşmeyi sürdürebileceği belirtiliyor. 4 haftada sonuç çıkmazsa anlaşma sağlanmamış sayılıyor ancak süreç devam edebiliyor.

Geçen aylarda 20 binlerde olan kira uyuşmazlık sayısı bu ay itibariyle 2 binin altına indi. Bunun da adliyelerde yoğunluğu önemli ölçüde düşürdüğü ifade ediliyor.

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