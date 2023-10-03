Arabuluculuk uygulamasının 1 aylık bilançosu: Anlaşmazlık 5 toplantıda çözülüyor

Arabulucuya gidip de anlaşma sağlayamayanların görüşmeyi sürdürebileceği belirtiliyor. 4 haftada sonuç çıkmazsa anlaşma sağlanmamış sayılıyor ancak süreç devam edebiliyor.



Geçen aylarda 20 binlerde olan kira uyuşmazlık sayısı bu ay itibariyle 2 binin altına indi. Bunun da adliyelerde yoğunluğu önemli ölçüde düşürdüğü ifade ediliyor.