Arabuluculuk uygulamasının 1 aylık bilançosu: Anlaşmazlık 5 toplantıda çözülüyor

Kira anlaşmazlıklarınada arabuluculuk zorunluluğu 1 ay önce yürürlüğe girdi.
Taraflar artık dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunda.
Son rakamları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Arabulucuya yaklaşık 25 bin başvuru yapıldı. 3 bin 585'i sonuçlandı, bin 903'ünde anlaşma çıktı. Bin 682'si ise anlaşma sağlayamadı.
Arabulucuya gidip de anlaşma sağlayamayanların görüşmeyi sürdürebileceği belirtiliyor. 4 haftada sonuç çıkmazsa anlaşma sağlanmamış sayılıyor ancak süreç devam edebiliyor.
Geçen aylarda 20 binlerde olan kira uyuşmazlık sayısı bu ay itibariyle 2 binin altına indi. Bunun da adliyelerde yoğunluğu önemli ölçüde düşürdüğü ifade ediliyor.
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