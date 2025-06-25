Araç alım-satımı yapanlara ceza... Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil piyasasına ilişkin attığı adımların cezai yaptırımları ortaya çıkmaya başladı.



Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında yaklaşık 72 Milyon TL idari para cezası uygulandı.

102 MİLYON LİRAYA ÇIKTI



Böylece, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Bakanlıkça uygulanan idari para cezası tutarı 102 milyon TL'ye ulaştı.



Ticaret Bakanlığı ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmi ile önem taşıyan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam ediyor.



Ticaret Bakanlığı'nca İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, işletmelerde hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin arttırılması amacıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar 72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendi.



Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı'nca düzenli olarak inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte olup düzenleme ile kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulanıyor.