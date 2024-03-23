Araç içerisinden rastgele ateş açan kişi yakalandı: 26 bin lira para cezası kesildi

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesi 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir sürücü, seyir halindeki otomobilin camından havaya rastgele ateş etti.
Şüpheli bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paylaşılan görüntülere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen 18 yaşındaki M.Ö. kısa sürede yakalandı.
"Silah kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alınan M.Ö.'ye 26 bin lira idari para cezası uygulandı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabı üzerinden, M.Ö.'nün adli makamlara sevk edildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Şehir eşkıyalığına özenenleri adalete teslim etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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