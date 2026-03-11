Araç içi ekranlara ceza düzenlemesi. Standarda uymayana 21 bin TL ceza kesilecek
11.03.2026 16:30
Sürüşü engelleyen araç içi ekrana ceza kesilecek.
Araçlara sonradan takılan multimedya sistemlerine ceza yaptırımı gündemde. Standartlara uymayan, sürüş güvenliğini etkileyen ve dikkati dağıtan ekran kullananlara 21 bin lira para cezası kesilecek. Araçlar da 30 gün süreyle trafikten men edilecek. (Haber: Sena Gürbıyık)
Telefonla konuşabiliyor, müzik dinleyebiliyor hatta ulaşmak istediğiniz adresi bu ekranda görebiliyorsunuz.
Araçlardaki multimedya ekranlarla ilgili yeni düzenlemeye göre, kurallara aykırı cihaz bulunduranlara ceza kesilecek.
Araçlara multimedya ekranı taktırmak yasak değil veya kullanmak da yasak değil ancak böyle araçların içerisinde bulunan cihazların sürüş güvenliğini etkilemeyecek şekilde olması gerekiyor. Standartlara uymayan cihazın takılı olmasının tespit edilmesi durumunda sürücülere 21 bin lira ceza kesiliyor aracı da trafikten 30 gün boyunca men ediliyor.
Düzenleme sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan büyük ekranlı multimedya sistemlerini kapsıyor.
Bir firmanın yetkili olan Mustafa Türkdil, “Torpidonun alt seviyesinde durduğu zaman herhangi bir sürüş güvenliğini riski oluşturmuyor. Belirlenen seviyeden yüksekte kalarak görüş güvenliğini etkilerse elbette bunlar sakıncalı oluyor." bilgisini verdi.
SEYİR HALİNDE VİDEO OYNATILMASI DA YASAKA
Seyir halindeyken video oynatılması, başka uygulamaların kullanılması da yasak kapsamında.
Otomobil yazarı Turgut Yüksekdağ, “Ekranları navigasyon gibi farklı amaçlarda kullandığımız zaman gözümüz ister istemez oraya gidiyor. Bazı araba markaları artık güvenlik açığı yaratan yerleri değiştirerek piyasaya sürüyor.” dedi.
Modifiye araç adı verilen, görüntüsü ve teknik donanımı değiştirilen araç
“Modifiyeli araç” olarak bilinen, görüntüsü, nitelikleri ve teknik aksamı değiştirilen araçlar için cezalar arttı. Yasa değişikliği sonrası trafik polisleri 21 bin lira ceza yazınca, birçok araç sahibi, bu sistemleri sökmeye başladı. Bu tür sistemleri satan esnaf da sürekli tepkisini seslendiriyor. Bu araçlara ceza yazıldığı gibi trafikten de men ediliyor.
MODİFİYE ARAÇLARA AF GELEBİLİR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ak Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu araçlara yönelik bir değişiklik söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtladı, “Durumun değerlendirildiğini, üzerinde çalışıldığını.” söyledi ancak ayrıntı vermedi.
ARAÇLARDAKİ MODİFİYE ADI VERİLEN DEĞİŞİKLİKLER
Araçlarda “modifiye” olarak yapılan bir dizi değişiklik görülüyor. Bu değişikliklerin tümü yönetmeliğe göre izin alınması gereken işlemler.
Araçlara eklenen gövde kitleri, yani, tekerlek çamurlukları, yan etekler, kaputlar, ızgaralar, ön ve arka tampona eklemeler, tavan havalandırmaları,
Boya işlemleri, aracı ruhsat harici renge boyama, film kaplama, orijinal rengin farklı tonlarına boyama, renk kaplamaları,
Far değişiklikleri, araçlara orijinal olmayan yönetmeliğe aykırı far takma, arka stopları değiştirmek, tamponlara, araç üstlerine güçlü ışıklar takmak, xenon farlar takmak
Araçlara abarth adı verilen yüksek ses çıkaran egzoz takmak, cip takarak, tuning gibi yöntemlerle motorun gücünü artırmaya çalışmak
Araç içlerine navigasyon sistemleri takmak, car play adı verilen ses sistemi yönetim ekranları, televizyon ekranları takmak, yarış aracı koltuğu görünümü vermek, araç içinde karışık renkli ışık sistemleri kullanmak,
Araç dışında geniş jant ve lastikler kullanmak.