“Modifiyeli araç” olarak bilinen, görüntüsü, nitelikleri ve teknik aksamı değiştirilen araçlar için cezalar arttı. Yasa değişikliği sonrası trafik polisleri 21 bin lira ceza yazınca, birçok araç sahibi, bu sistemleri sökmeye başladı. Bu tür sistemleri satan esnaf da sürekli tepkisini seslendiriyor. Bu araçlara ceza yazıldığı gibi trafikten de men ediliyor.

MODİFİYE ARAÇLARA AF GELEBİLİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ak Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu araçlara yönelik bir değişiklik söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtladı, “Durumun değerlendirildiğini, üzerinde çalışıldığını.” söyledi ancak ayrıntı vermedi.

ARAÇLARDAKİ MODİFİYE ADI VERİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Araçlarda “modifiye” olarak yapılan bir dizi değişiklik görülüyor. Bu değişikliklerin tümü yönetmeliğe göre izin alınması gereken işlemler.

Araçlara eklenen gövde kitleri, yani, tekerlek çamurlukları, yan etekler, kaputlar, ızgaralar, ön ve arka tampona eklemeler, tavan havalandırmaları,

Boya işlemleri, aracı ruhsat harici renge boyama, film kaplama, orijinal rengin farklı tonlarına boyama, renk kaplamaları,

Far değişiklikleri, araçlara orijinal olmayan yönetmeliğe aykırı far takma, arka stopları değiştirmek, tamponlara, araç üstlerine güçlü ışıklar takmak, xenon farlar takmak

Araçlara abarth adı verilen yüksek ses çıkaran egzoz takmak, cip takarak, tuning gibi yöntemlerle motorun gücünü artırmaya çalışmak

Araç içlerine navigasyon sistemleri takmak, car play adı verilen ses sistemi yönetim ekranları, televizyon ekranları takmak, yarış aracı koltuğu görünümü vermek, araç içinde karışık renkli ışık sistemleri kullanmak,

Araç dışında geniş jant ve lastikler kullanmak.