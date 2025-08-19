Araç kamerası ve takip sistemleri ne kadar? 30 gün süre verildi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de duyuruldu. Yönetmelikteki değişiklikte, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı kapsamda yer alan ve değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında zorunlu olacak.

Düzenleme yönetmeliğin C hususiyetleri listesindeki araçlar için geçerli olacak.



C hususiyetine giren araç listesinde taksi, otobüs, kamyon ve çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktör, römort, yarı römork, traktör römorkları, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, tehlikeli madde taşıyan araçlar yer alıyor.



ARAÇ KAMERALARI NE KADAR?



Araç kamera ve kayıt cihazları 1500 lirayla 25 bin lira arasındaki fiyatlarda değişiyor. Özelliklerine göre fiyatlarında değişiklik oluşuyor.



ARAÇ TAKİP CİHAZLARI NE KADAR?



Araç takip cihazları da 3 bin lira seviyesinden başlayıp 20 bin liraya kadar yükseliyor.



Araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için 30 gün süre verildi.



CİHAZLAR ENERJİYE İHTİYAÇ DUYUYOR



Araçlara ekstradan takılacak olan araç kamera-kayıt cihazı ve takip cihazları enerjiye ihtiyaç duyuyor ve elektrik aksamında değişiklik yapılması gerekir. Araç içinde kablo karmaşası istenmiyorsa oto elektrik ustalarından destek alınarak uygun tesisat noktasından enerji alınıp cihazlara aktarılabiliyor.