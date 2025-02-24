Araç muayene istasyonları ihalesi tamamlandı

İki bölge için ayrı ayrı yapılan açık artırmalarda en yüksek teklifi toplamda bir milyar 720 milyon dolar bedelle "MOI Ortak Girişim Grubu" verdi. Araç muayene istasyonlarının özelleştirmesine ilişkin ihale, üç ortak girişim grubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kapalı zarfla ilk teklifler alındıktan sonra açık artırma usulu ile gerçekleştirilen ihalede "MOI Ortak Girişim Grubu" toplam bir milyar 720 milyon dolar bedelle ihaleyi kazandı.

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin ilk özelleştirme işlemleri, 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmeleri aynı yıl imzalanmıştı. İlk ihale sonrasında imzalanan sözleşmenin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.