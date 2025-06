Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor... Kasko ve trafik sigortasında pert yöntemi değişiyor

Trafikteki araçların her zaman kaza ihtimali bulunuyor. Kasko ve zorunlu trafik sigortasıyla araç sahipleri hem kendilerini hem de üçüncü şahıslara verilecek zararları teminat altına almış oluyor.



Araçlarda oluşan ağır hasarlara ilişkin kurallarda değişikliğe gidiliyor.



1 Temmuz 2025'ten sonra geçerli olacak kurala göre kaza nedeniyle aracın piyasa değerinin yüzde 60'ının altındaki hasarlarda onarım yapılacak ve pert sayılmayacak. Hasarın boyutunun tespitini ise eksper analiz edecek.



Yeni kurala göre tam hasarlı ve ağır hasarlı araçlara ilişkin uygulamalar arasında farklılıklar yaşanacak.



TAM HASAR NASIL HESAPLANACAK?



Kazaya karışan ve aracın KDV dahil onarım tutarı aracın değerini aşarsa araç tam hasara uğramış sayılacak. Bu durumda aracın hurda tescil belgesi çıkarıldıktan sonra sigorta şirketi sahibine tazminat ödeyecek.



AĞIR HASAR NASIL ANLAŞILACAK?



Kazalı aracın onarım masrafı aracın piyasa değerinin yüzde 60'ını geçmesi halinde ağır hasarlı sayılacak. Yüzde 60'ı geçmez ve altında gerçekleşirse araç perte ayrılmayıp tamiratı yapılıp yeniden trafiğe çıkacak.



İSTİSNALAR VAR



Bazı parçaların hasar görmüş olması halinde hasar oranı yüzde 60'ın altında olsa bile araç pert sayılacak ve ağır hasar kaydı işlenecek.



Taban ile birlikte sağ-sol marşpiyel, sağ-sol ön ve arka şasi kolu, tavan sacı, ön göğüs sacı, sağ-sol orta direk, tavan sacı ön-arka travers, elektrikli araç bataryası ve elektrikli araçlarda ana enerji hattı, hava yastıkları ve sürücü-yolcu emniyet sistemleri, ana elektrik tesisat ve elektronik sistem parçaları, kamyon ve çekici türündeki araçların sürücü kabini hasar görmüşse araç ağır hasarlı olacak. (Not: Bu parçalardan birinin hasar görmesi ağır hasar nedeni olacak.)



ÇEKME BELGESİ GEREKECEK



Ağır hasar durumunda hasarlı araç notere gidilerek trafikten çekilecek ve çekme belgesi sigorta şirketine ibraz edildiğinde tazminat ödenecek.



EKSPERLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR



Araçların hasar durumlarına ilişkin tüm kararları eksperler verecek. Ağır ya da tam hasar durumları rapor edilecek ve bu duruma sigorta şirketiyle araç sahibi müdahale edemeyecek.



5 GÜNDE RAPOR ÇIKACAK



Eksperler araca ilişkin raporunu 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi'ne iletecek. Tam ve ağır hasarın dışındaki araçları sigorta şirketleri hurda ihale platformlarında satamayacak.



AĞIR HASARLI ARAÇLARIN DEĞERİ NE OLACAK?



Piyasa değerinin yüzde 60'ı altında hasar alan ve kritik parçalarında hasar bulunmayıp onarıma giden araçların ikinci el değerlerinde büyük düşüşler yaşanacak. Piyasa değeri 1 milyon lira olan aracın 550 bin lira hasar kaydıyla satışa sunulması halinde değeri emsallerinin yüzde 50 altında oluşması bekleniyor. Bu nedenle hasarlı araçların fiyatları çok daha düşük olmaya devam edecek.



SATIN ALINIR MI?



Hasarlı araçlar düzgün tamir edildiğinde trafiğe çıkabilir. Şaselerinde hasar oluşmayıp aracın sadece kaporta aksamında oluşan hasar nedeniyle araç hurda ayrılmaz. Aracın dışında görülen ve çoğunlukla sağlam olup olmadığının anlaşıldığı parçaların inceliği 1 milimetrenin altında bulunuyor. Genellikle araçların kapı, kaput, bagaj, tavan ve çamurlukları 0.7 milimetrelik saclardan üretiliyor ve bunlara küçük baskılar yapıldığında formlarını kaybedebiliyor.



DEĞİŞEN VE BOYA TAKINTISINI GALERİCİLER ORTAYA ÇIKARDI



Ayrıca ülkemizde 90'lı yıllardan önce araçların boyanan ve değişen parçalarına dair kusurlar kusurdan sayılmıyordu. Galericiliğin çoğalması ve fiyat kırma çabası içinde olmalarından dolayı boyanan, değişen parçalar nedeniyle araçların fiyatları düşüyor. Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde değişen ya da boya takıntısı bulunmuyor ve araçlar gerekli tamirler yapılarak kullanılmaya devam ediliyor.



MERDİVEN ALTI DEĞİL DÜZGÜN YERLERİ TERCİH EDİN



Hasar onarımlarında merdiven altı olarak tabir edilen yetkisiz kişiler yerine daha kurumsal yerler tercih edilebilir. Ustalığına güvenilen ve kusursuza yakın işçilik yapan kaportacılar dışında, parçaları tam düzeltemeyip kilolarca macunla düzelten, far ve tampon bağlantı noktalarına yapıştırıcı sıkan ya da vida atan, çürükleri köpükle doldurup üzerine macun sürüp boyayan kaporta ve boyacıları tercih etmeyin.