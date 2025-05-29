Araç sahipleri dikkat... Akaryakıtta yeni dönem 2 Haziran'da başlıyor

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün UTTS uygulamasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.



PÜİS Genel Başkanı Okumuş, 2 Haziran 2025'ten itibaren UTTS üzerinden akaryakıt satışlarının başlayacağını belirtti.



Okumuş şunları söyledi:



"FİİLİ SATIŞLAR BAŞLAYACAK"



Darphanenin yaptığı duyuruda, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran 2025 tarihine kadar, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve Tabanca İletişim Modüllerini (TİM) taktırmaları ve bu donanımların YN ÖKC’lerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor.



"UTTS KAPSAMINDA DÜZENLENMEYEN BELGELER HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILACAK"



Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 22’inci maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak.



Bu nedenle taşıt sahiplerinin vergi uygulamaları yönünden hak kayıplarının ortaya çıkmaması için taşıt sahiplerinin;



-Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara, 2/6/2025 tarihine kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yaparak, 30/6/2025 tarihine kadar,



- 6'ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara 1/7/2025 tarihinden itibaren,



- Birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için 31/12/2025 tarihine kadar TTB taktırılması gerekiyor.



DIŞ SATIŞLAR İÇİN YAPILAN DÜZENLEMEYE DİKKAT



Dış satışlara ilişkin 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme konusunda da bayileri uyaran PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş şunları söyledi:



“Dış satışlara sınırlama getiren ve 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren düzenleme vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Daha önce dökme yakıt kullanan araçların çok büyük bir kısmı artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar. Meslektaşlarımın bu konuda nihai tüketici olan müşterilerini bilgilendirmeleri vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için önemli. Meslektaşlarımın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.”