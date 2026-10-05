Araç sahipleri dikkat. e-Devlet'ten kontrol edilecek
05.10.2026 11:59
Trafik sigortalarına ilişkin tüm bilgilere e-Devlet'ten erişilecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu araç sahiplerini ilgilendiren düzenlemeyi açıkladı.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenleme tamamlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, dijital dönüşüm hamlesi yaparak sigorta hasarlarını e-Devlet'e taşıdı.
SEDDK , Siber Güvenlik Başkanlığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin katkılarıyla birlikte "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamı tamamlanan faz II çalışmalarıyla birlikte genişletildi.
Böylelikle e-Devlet üzerinden; Hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecek.