Araç sahipleri dikkat... Herkes yaptırıyor, yeni trafik sigortası tarifesi belirlendi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu. Sigorta Bilgi Merkezi Temmuz ayına ilişkin azami brüt primleri duyurdu.



Tüm araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasında primler her ay yeniden belirleniyor. 8 basamaktan oluşan primlerde en düşük basamak 0, en yüksek basamak ise 8 oluyor. 0'ıncı basamaktaki sürücülerin trafik sigortaları en yüksek çıkarken 8'inci basamakta olanların primleri düşük çıkıyor.



Her şehir, araç grubu, benzin, dizel, LPG veya elektrikli olup olmaması, özel ya da tüzel kişi adına tesciline göre primler belirleniyor.



Her ay da primlere yüzde 2 oranında artış yapılıyor.



İŞTE PRİM LİSTESİ



İstanbul'da benzin, dizel, LPG'li otomobilin 0'ıncı basamaktaki prim ücreti 42 bin 679 lira, 4'üncü basamaktaki ücreti 14 bin 226 lira, 8'inci basamaktaki ücreti 7113 lira oldu.



Elektrikli araçlarda ise 0'ıncı basamak 38 bin 411 lira, 4'üncü basamaktaki ücreti 12 bin 804 lira, 8'inci basamaktaki ücreti 6402 lira oldu.



Ankara'da benzin, dizel, LPG'li otomobilin 0'ıncı basamaktaki prim ücreti 41 bin 471 lira, 4'üncü basamaktaki ücreti 13 bin 824 lira, 8'inci basamaktaki ücreti 6221 lira oldu.



Elektrikli araçlarda ise 0'ıncı basamak 37 bin 324 lira, 4'üncü basamaktaki ücreti 12 bin 441 lira, 8'inci basamaktaki ücreti 6402 lira oldu.



İzmir'de benzin, dizel, LPG'li otomobilin 0'ıncı basamaktaki prim ücreti 40 bin 263 lira, 4'üncü basamaktaki ücreti 13 bin 421 lira, 8'inci basamaktaki ücreti 6711 lira oldu.



Elektrikli araçlarda ise 0'ıncı basamak 36 bin 237 lira, 4'üncü basamaktaki ücreti 12 bin 79 lira, 8'inci basamaktaki ücreti 6039 lira oldu.



ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PRİMLERİ DAHA DÜŞÜK

Benzin, dizel, LPG dışındaki elektrikli araçların trafik sigortası primleri daha düşük çıkıyor.