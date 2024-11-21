Araç sahipleri dikkat: Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin bilgi verdi.



Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını vurgulayan Uraloğlu, "Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacak. Kış lastikleri kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama, şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

VALİLİKLER BELİRLİYOR



Uraloğlu, il sınırları içinde kış lastiği uygulamasının valiliklerce belirlendiğini anımsatarak, valiliklerin uygulamayı Bakanlığın ilan ettiği tarih aralığı öncesi ve sonrası birer ay artırabildiğini bildirdi.



Sürücülerin duyuruları dikkatle takip etmelerinin önemli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindekilerin yanı sıra kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri ile seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacakların da "kış lastiği" olması gerektiğini vurguladı.



Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini belirterek denetimlerin sıkı şekilde yapılacağını duyurdu.

"Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1,6 milimetreden az olamaz." ifadelerini kullanan Uraloğlu, "Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) veya bununla birlikte kar tanesi işareti veya sadece kar tanesi şekli bulunması gerekiyor." dedi.



KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI



Kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacağını aktaran Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ile belediyelerin ilgili ekiplerinin denetimler için sahada olacağını bildirdi.