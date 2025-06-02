Araç sahipleri dikkat... UTTS devreye girdi

Türkiye'de ticari araçlarda zorunlu olan UTTS sistemiyle akaryakıt satışı bugünden itibaren başladı.



PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün UTTS uygulamasına ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu.



Okumuş, 2 Haziran 2025'ten itibaren UTTS üzerinden akaryakıt satışlarının başlayacağını belirtmişti.



NE OLACAK?



Bundan sonra UTTS'ye bağlı satışlar gerçekleştirilecek ve akaryakıt satışı yapan petrol istasyonu, akaryakıt alan araç sahipleri akaryakıt giderlerini otomatik olarak sistemde görüp gider olarak gösterebilecek.