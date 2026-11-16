Araç sahiplerine müjdeli haber yolda olabilir, petrol geriliyor

WTI ham petrolün varil fiyatı Pazartesi günü 88 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 94 doların altına düşerek, yatırımcıların Ortadoğu'daki yenilenen çatışmaları ve küresel petrol arzındaki güçlü işaretleri değerlendirmesiyle düşüşüne devam etti.

İran, dün Bahreyn'deki bir ABD helikopter üssüne saldırdı ve bu, birkaç haftadır bir Körfez ülkesine yönelik ilk saldırısı oldu. İran devlet televizyonu ayrıca beş geminin mayına çarptığını bildirirken, denizcilik yetkilileri bir tankere yapılan saldırıyı doğruladı ve tüm mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

Bununla birlikte, Tahran çatışmaya diplomatik bir çözümün mümkün olduğunu belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump İran'a karşı ek saldırıların gerekli olmayabileceğini ifade etti.

Bu arada, Uluslararası Enerji Ajansı geçen hafta, küresel petrol arzının çatışmanın başlamasından bu yana ilk kez talebi aştığını ve Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatların kademeli olarak toparlanmasıyla bu çeyrekte günde yaklaşık 2 milyon varil fazla arz olacağını öngördüğünü bildirdi.

AKARYAKIT FİYATLARI GERİLEYEBİLİR

Petroldeki düşüşün devam etmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin fiyatında gerileme yaşanması bekleniyor.