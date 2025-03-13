Araç ve aksamların piyasa gözetim ve denetim şartları belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Araç, Sistem, Aksam ve Ayrı Teknik Ünitelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelikle, araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin piyasa gözetimi ve denetimi için ortak kriterler, rapor formatları ve sunulacak bilgilere ilişkin hükümler ile bunların uygulanmasına ait usul ve esaslar düzenlendi.



Yönetmelik, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.



Düzenleme, kara yollarında kullanımı amaçlanan "M" (moped) ve "N" (en az dört tekerlekli, motorlu yük taşıma araçları) kategorilerindeki motorlu araçlar ile bu araçların "O" kategorisindeki römorklarını, bunların sistem, aksam ve ayrı teknik üniteler ile parça ve ekipmanlarını kapsıyor.



Buna göre, piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu tarafından gerçekleştirilen uygunluk doğrulama kontrollerinin yeterliliği, Türkiye'de geçen yıl tescil edilen araçlar üzerinden yapılan kontrollerin sıklığı, marka ve ticari ada göre ilk tescili yapılan araçların sayısı, son üç yıl içinde araçların marka ve ticari adı başına doğrulanmış şikayetler gibi kriterlere göre belirlenecek.



Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu her yıl planlı piyasa gözetimi ve denetimi kontrollerine ilişkin gözden geçirme raporunu belirlenen formatta hazırlayacak. Ayrıca her iki yılda bir uygunluk doğrulama kontrollerini takiben elde edilen bulgulara ilişkin rapor yazılacak.



Tarafların bu gereklilikleri sağladığına ilişkin bilgileri piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşuna sunması gerekecek.