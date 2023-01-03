Aralık ayının zam şampiyonu konut sigortası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1,18 artarken, 2022 enflasyonu yüzde 64,27 olarak gerçekeşti.



Aralık ayının en çok fiyat artışı olan ürünü yüzde 79,26 ile konut sigortası olarak belirlendi.



İlaçlarda yaşanan sıkıntı sonrası fiyat zammı şubattan aralık ayına çekilmişti. İlaçta fiyat artışı yüzde 18,26 oldu.



Sağlık sigortası da yüzde 14,26'lık fiyat artışıyla üçüncü sırada yer aldı.



Aralık ayında şebeke suyu yüzde 10,42, kuzu eti yüzde 8,25 artış kaydetti.



FİYATI EN ÇOK DÜŞENLER



Aralık ayında fiyatı en çok düşen ürün yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu.



Çocuk giyimde yüzde 4,84, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 3,58, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 3,36 düşüş gösterdi. Taze meyvelerde fiyat düşüşü yüzde 3,23 oldu.