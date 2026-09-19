Aramco, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu

Yemen'deki Husilerin insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Doğu-Batı boru hattının kapatılmasının ardından Suudi Arabistan 'ın petrol sevkiyatı da darbe aldı.

Ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco , Avrupa’daki en az iki rafineriye ham petrol sevkiyatını durdurmak zorunda kaldı.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, vurulan hattın birkaç gün içinde kısmen yeniden faaliyete geçmesi, altı hafta içinde ise tam kapasiteyle çalışır hale gelmesi bekleniyor. Avrupa'daki ithalatçılar, Suudi Arabistan ham petrolünü genellikle vadeli sözleşmelerle temin ediyor.

Diğer yandan boru hattındaki kesinti, Aramco'nun bazı müşterileri arasında panik alımlarına da yol açtı. Polonyalı bir şirket, alternatif tedarik kaynakları sağlamak için son günlerde ondan fazla ihale açtı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son dönemde sık sık Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Son olarak ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu kentindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulmuştu.